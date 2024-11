Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'in sahada kullanılış biçiminin kendisini "sinir ettiği" iddia edildi.



The Athletic'ten Sam Amick'in son raporunda iddia edildiği üzere Embiid'in 76ers organizasyonuyla an itibariyle pek iyi geçinemediği ve sahada kullanılma şekli konusunda "sinirinin bozulduğu" ortaya çıktı:



"Takım ve lig kaynaklarına göre Tyrese Maxey, Embiid'in günlük hayatta bir lider olarak daha iyi bir örnek oluşturması gerektiğini söylerken, dakik olmanın da önemini vurguladı. Bu mesaj, özünde, takımda her şeyin kendisi etrafında döndüğünü ve liderlik söz konusu olduğunda daha iyi olması gerektiğini gösteriyordu.



Embiid, lig ve takım kaynaklarına göre bu mesajı duymuş olsa da, aynı zamanda sahada kullanılış biçimi konusunda netlik eksikliği olduğunu ve ara sıra bu konuda sinirinin bozulduğunu da ifade etti."



Doğu Konferansı'nda 2-11'lik derecesiyle şu anda 14. sırada bulunan 76ers, yakın zamanda bir takım toplantısı yapmıtı. Tyrese Maxey ise Embiid'i eleştirmiş, 76ers pivotunun sürekli geç kalmasından dolayı şikayetçi olmuş ve takıma daha iyi bir lider olması için çağrıda bulunmuştu.



Bu sezon sadece üç maç oynayan ve maç başına 14,7 sayılık kariyerinin en düşük sayı ortalamasına sahip olan Embiid, standartlarının altında oynadı.