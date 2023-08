New York Knicks ve Houston Rockets ekiplerinin, Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid için nihai takas hedefleri olabileceği iddia edildi.



Takım arkadaşı James Harden'ın yakın zamanda 76ers ile sürtüşme yaşaması sonrası Twitter hesabından Philadelphia konumunu kaldırdığı görülen Embiid'in, önümüzdeki sezonlarda akıbetinin ne olacağı merak konusuydu.



The Athletic'ten Kelly Iko konuyla ilgili, önümüzdeki yıl içinde takip edilmesi gereken iki takım olduğunu belirtti:



"İzlenecek bir diğer takım da, Joel ve Ime Udoka arasındaki bağ nedeniyle Houston. Belki önümüzdeki yıl içinde bakılması gerekiyor... çünkü tabii ki, Joel bu sezon takımda kalıp oynarsa, sorun yok. Ama ileriye dönük düşününce, Joel 'Ben de ayrılmak istiyorum' derse, New York ve Houston'ın dikkat edilmesi gereken iki takım olduğunu düşünüyorum."



Udoka'nın bu yazın başlarında Embiid'in düğününde yer almış olmasının yanı sıra, 76ers yıldızı ise, geçtiğimiz Nisan ayında Houston'ın 2019-20 sezonunda 76ers'ın yardımcı antrenörlüğünü yapmış olan Udoka'yı başantrenör olarak işe aldığını duyuran bir tweet'i beğenmişti.