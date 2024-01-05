Elif Elmas'tan transfer itirafı!

Napoli'den Leipzig'e transfer olan Elif Elmas, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Elif Elmas'tan transfer itirafı!
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05 Ocak 2024 17:11
Napoli'den Leipzig'e transfer olan Elif Elmas, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Elif Elmas yaptığı açıklamada, "Bir değişikliğe ihtiyacım vardı. Leipzig, Almanya'nın büyük bir kulübü. Projeyi ve Leipzig'in genç oyunculara verdiği güveni seviyorum. Ben de hala genç oyuncuyum ve bu yüzden burası benim için iyi seçenekti." dedi.

"ÇOK MUTLU OLDUM"

Milli takım formasıyla Almanya'ya attığı gole değinen başarılı oyuncu, "Bu en sevdiğim gollerden biriydi. Kuzey Makedonya gibi bir takımla Almanya gibi büyük bir takıma gol atmak beni gerçekten mutlu etti." ifadelerini kullandı.

"ALMANYA'DA OYUN DAHA HIZLI"

Elif Elmas, "Leipzig'de 4-2-2-2 oynuyoruz. Napoli'de 4-3-3 sistemiyle oynuyorduk. Topa sahip olma konusunda büyük farklılıklar var. Leipzig zirveye çok daha hızlı çıkıyor. Burada oyun, İtalya'ya göre çok daha hızlı ve daha direkt." şeklinde konuştu.

RB Leipzig, Elif Elmas için Napoli'ye 25 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Alman ekibi, Elif Elmas ile de 4.5 yıllık sözleşme (2028 yılına kadar) imzaladı. 

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