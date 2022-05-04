Ekrem İmamoğlu'ndan Trabzonspor ve F.Bahçe açıklaması

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.



Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki gerginlik hakkında açıklamalarda bulundu. İşte İmamoğlu'nun o sözleri...



TRABZONSPOR-FENERBAHÇE GERGİNLİĞİ



"Hiç yakışmıyor. Bir an önce bitmesi lazım. Türkiye'de herhangi bir kulübün kavgası yakışmıyor. Spor kavga alanı değil. Beslenen yöneticiler olabilir. Spor yazarları da olabilir. Taraftar da olabilir. Hoşnut olan milyonlar asla yoktur. İçim acıyor.



Bu konuda Trabzonspor Fenerbahçe arasında centilmenliğin yıllara dayalı rekabetin güzel bir ilişkiye dönüşmesi hususunda en hassas görev ne ise ben ona talibim. Asla diğer uygulamaların tarafı olmam. Köprü olmak isterim.



İstanbul'un 3 önemli kulübü var. Bu kulüpleri ve diğerleri de ilişkide. Türkiye'de en fazla diyalog içinde olması gereken kulüp Trabzonspor'dur. Tarih bunun ortaya koymuştur. Bir araya gelip bunu konuşmaları lazım. Husumet nedir gidermeleri gerekir. Umarım düzelir. Elimden geleni en üst seviyede yapacak bir kimliğe sahibim."





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