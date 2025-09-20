Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Edirne Uluslararası Bisiklet Festivali" düzenlendi.Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun destekleriyle Edirne Belediyesi ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) AB Bilgi Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda Türk, Bulgar ve Yunan bisikletliler pedal çevirdi.Etkinlik, Saraçlar Caddesi'ndeki festival alanında bando konseriyle başladı.Halk oyunları gösterisiyle devam eden programda konuşan Belediye Başkanı Filiz Gencan, Avrupa Birliği ve birçok kuruluşun desteğiyle geniş katılımlı bir organizasyon düzenlediklerini söyledi.Pedal çevirerek sağlıklı yaşam ve sürdürülebilirlik mesajı verdiklerini belirten Gencan,ifadelerini kullandı.Gencan, festival kapsamında kentin tarihi köprüleri ve caddelerinde pedal çevirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.ETSO Başkanı Sezai Irmak ise bisiklet kullanımının yaygınlaşması için bu tarz etkinliklerin artması gerektiğini ifade etti.Bisikletin çevre dostu bir araç olduğunu belirten Irmak,diye konuştu.Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İletişim Bölüm Başkanı Müsteşar Ramunas Janusauskas da sürdürülebilir hareketliliğin sağlanması için pek çok çalışma yaptıklarını dile getirdi.Festival kapsamında yaklaşık 200 bisikletli, tarihi köprüleri de kullanarak kent genelinde pedal çevirdi.