20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-041'
20 Eylül
M. United-Chelsea
19:30
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
19:45
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
0-111'
20 Eylül
Lens-Lille
22:05
20 Eylül
Brest-Nice
20:00
20 Eylül
Nantes-Rennes
18:00
20 Eylül
Udinese-AC Milan
21:45
20 Eylül
Verona-Juventus
19:00
20 Eylül
Bologna-Genoa
1-173'
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
22:00
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
19:30
20 Eylül
Alaves-Sevilla
19:30
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
1-022'
20 Eylül
Girona-Levante
0-4
20 Eylül
Fulham-Brentford
22:00
20 Eylül
Wolves-Leeds United
1-239'
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
20:00
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
0-140'
20 Eylül
Burnley-N. Forest
1-139'
20 Eylül
Brighton-Tottenham
2-039'
20 Eylül
Liverpool-Everton
2-1
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
19:30
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
0-150'
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
0-249'
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
1-049'
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
0-248'
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
19:00
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
19:00
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
0-079'
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
2-176'
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
20:00
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
22:00

Edirne Uluslararası Bisiklet Festivali düzenlendi

Edirne'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet festivali düzenlendi.

calendar 20 Eylül 2025 15:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Edirne Uluslararası Bisiklet Festivali düzenlendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Edirne Uluslararası Bisiklet Festivali" düzenlendi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun destekleriyle Edirne Belediyesi ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) AB Bilgi Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda Türk, Bulgar ve Yunan bisikletliler pedal çevirdi.

Etkinlik, Saraçlar Caddesi'ndeki festival alanında bando konseriyle başladı.


Halk oyunları gösterisiyle devam eden programda konuşan Belediye Başkanı Filiz Gencan, Avrupa Birliği ve birçok kuruluşun desteğiyle geniş katılımlı bir organizasyon düzenlediklerini söyledi.

Pedal çevirerek sağlıklı yaşam ve sürdürülebilirlik mesajı verdiklerini belirten Gencan, "Şehrimizde daha yeşil alanlar ve daha fazla bisiklet dostu yollar olsun istiyoruz. Bundan sonra şehrimizde yeni planlamalar yaparken önceliğimiz yeşil alanlar ve bisiklet yollarının çok olması, vatandaşların huzurlu ve güvenli yaşayacağı alanlar oluşturmak olacak." ifadelerini kullandı.

Gencan, festival kapsamında kentin tarihi köprüleri ve caddelerinde pedal çevirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

ETSO Başkanı Sezai Irmak ise bisiklet kullanımının yaygınlaşması için bu tarz etkinliklerin artması gerektiğini ifade etti.

Bisikletin çevre dostu bir araç olduğunu belirten Irmak, "Bu kadar çok araç ve hava kirliliği olmasın. Avrupa'daki örnek şehirler gibi herkes işine bisikletle gidip gelsin." diye konuştu.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İletişim Bölüm Başkanı Müsteşar Ramunas Janusauskas da sürdürülebilir hareketliliğin sağlanması için pek çok çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Festival kapsamında yaklaşık 200 bisikletli, tarihi köprüleri de kullanarak kent genelinde pedal çevirdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Eyüpspor 6 1 2 3 4 9 5
13 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
14 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Gençlerbirliği 6 0 1 5 3 9 1
18 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
