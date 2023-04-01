Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan 'Altın kemer' açıklaması!

Edirne'de gerçekleştirilen 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'in 1-3 Temmuz'da güreştiği dönemde aslında cezalı olduğu anlaşıldı. Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu'nun başvurusu üzerine, doping kontrol havuzunda olmasına rağmen 2020 yılının ocak, temmuz ve ekim aylarında yer bildirimi yapmayan 2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Şimşek'e 9 Mart 2022'den geçerli olmak üzere 1 yıl men cezası verdi. Kurul, sporcunun 1.10.2020 tarihinden itibaren elde ettiği tüm ödül ve derecelerin iptaline hükmetti.



KEMER TÖRENLE TAŞ'A VERİLECEKTİ



Kararın ardından 2022 yılı Kırkpınar başpehlivanlığı kemeri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu kararıyla Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle, finalde ikinci olan Mustafa Taş'a verilmesi planlandı. 16 Mart'ta yapılması planlanan tören, aynı sabahı Edirne Belediyesi'ne ulaşan 'yürütmeyi durdurma' kararıyla iptal edildi. Cengizhan Şimşek'in avukatları aracılığıyla başvurduğu idare mahkemesinin, kemerin Taş'a verilmesi kararıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldığı öğrenildi.



MUSTAFA TAŞ: TÖRENİ ÖTELEDİM, DAVUL VE ZURNA İSTEMEDİM



Konuyla ilgili olayın başından beri suskunluğunu koruyan Başpehlivan Mustafa Taş ise sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklama yaptı. Açıklamasında rakibi Cengizhan Şimşek'e tepki gösteren Taş, "Bugüne kadar sustum, susturuldum. Güreş camiamız ve Türk sporu zarar görmesin, biz zarar görmeyelim diye çok uğraştım. Ama gördüm ki artık gün susma günü değil gerçeklerin ortaya çıkma günü. Benim davulla zurnayla kutlamaya gittiğim söylenmiş eğer bunu ispatlayamazsan omurgasızsın. Buradan federasyon Başkanı İbrahim Türkiş'i, Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı kamuoyuna açıklama yapmaya davet ediyorum. Kendilerine kesinlikle davul çalmasın basın toplantısıyla sade bir tören olsun dedim. Ve ben bu töreni öteleyebildiğim kadar öteledim. Yağlı güreş camiasının en üst isimleri bu süreçte şahidimdir" dedi.



"BU SAATTEN SONRA GEMİLERİ YAKTIM"



Cengizhan Şimşek'i doping testi vermekten kaçmakla suçlayan Taş, "Cengizhan'a gelince. Madem o kadar tertemiz çıktın o sahaya, neden Kırkpınar öncesi hazırlığı olan antrenman sürecinde test vermekten kaçtın? Doping testinden 4 kere kaçan, 38 tane bildirime cevap vermeyen, 1 yıl ceza alıp cezasını bildiği halde bunu da kendisi kabul eden Cengizhan. Cezan olmasına rağmen siyasetle bir şekilde sahaya çıktın ve birinci oldun. Sonrasında ben temizim diyorsun. Test vermediği sürede (Kırkpınar'a hazırlık sürecinde) kötü yollara başvurup sonrasında temizlenip geldiğini bize nasıl inandıracaksın? Hadi seyirciyi kandırdın, bizi nasıl kandıracaksın? Her seferinde utanmadan mağdura yatıyorsun. Suçlusun Cengizhan. Ben mi dedim kullan, ben mi dedim kaç. Ben Mustafa Taş olarak bu saatten sonra gemileri yaktım. Belgelerle bir video çekeceğim. Cengizhan da, arkasındaki güçler de biraz delikanlıysa hodri meydan" ifadelerini kullandı.



RECEP GÜRKAN: KEMER MAKAMIMDA DAVUL VE ZURNASIZ TAKILACAKTI



Mustafa Taş'ın sosyal medya paylaşımı üzerine, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gürkan, Mustafa Taş'a kemerin verilmesi töreninin belediyede kendi makamında, davul ve zurnasız sade bir törenle planlandığını anlattı. Gürkan, "Normalde bu tören Kırkpınar alanında davul ve zurna ile yapılan bir tören ama deprem felaketi nedeniyle bunun olmaması gerektiğini düşündük. Mustafa Taş'tan da bu anlamda bir talep de gelmedi. Deprem felaketinde bunca canımızı kaybetmişken, davullu zurnalı törenin doğru olmayacağını ben de söyledim. Kırkpınar'ın altın kemerini makamımda takma kararını aldık. Tarihi belirledik, davet ettik ama o sabah bize idare mahkemesinden Cengizhan Şimşek'in yürütmeyi durdurma aldığı ile ilgili bir mahkeme kararı ulaştı" diye konuştu.



"HERKESİ SERİN KANLI OLMAYA DAVET EDİYORUM"



Konuyla ilgili yetkililerin çözüm bulması gerektiğinin altını çizen Gürkan, "Onlar kendi aralarında tartışırlar, o haklıdır bu haklıdır ben bunlara girmem. Sonuçta hepsi bu ülkenin evlatları, bu ülkenin pehlivanları ama ortada ciddi bir kaos var, Kırkpınar da yaklaşıyor o zamana kadar bunun yetkililerce çözülmesi gerekiyor. Pehlivanların sahada konuşmasını isteriz ama burada da gerçekten iyi niyetle, saflıkla, ya da boş vermişlikle gelinen bir süreç var. Keşke o tedbirler zamanında, bir önceki federasyon tarafından uygulansaydı da bu noktaya gelmeseydik. Yapacak bir şey yok, ileriye bakmak lazım. Herkesi serin kanlı, sağ duyulu, itidalli olmaya davet ediyorum. Sonuçta yine yarın öbür gün aynı çayırda güreş tutacak pehlivanlarımız. Herkes sakin olsun, hukuk her zaman en doğru kararı verir, hukuku bekleyelim" dedi.





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