Edin Dzeko, gollerine devam ediyor!

Fenerbahçe'nin İsviçre'de Lugano ile oynadığı maçta hat-trick yapan 38 yaşındakiE Edin Dzeko, dün de ağları sarstı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Edin Dzeko, gollerine devam ediyor!
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31 Temmuz 2024 09:49
Fenerbahçe'nin 38 yaşındaki kaptanı Edin Dzeko, takımını sırtlamaya devam ediyor.

Sezon başındaki 5 hazırlık maçında 5 kez ağları havalandırarak 'sezona hazırım' mesajı veren Boşnak yıldız, ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Lugano ile İsviçre'de oynanan ilk maçta yaptığı hat-trick'le 4-3'lük galibiyetin baş mimarı olan Edin Dzeko, dün de 59'da ağları sarsmayı başardı.



Youssef En-Nesyri, transferi sonrasında ikinci golcü olacağı konuşulan Dzeko, yeni takım arkadaşına 'benden formayı almak kolay değil' mesajını net olarak verdi.  

  

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