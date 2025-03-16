Eczacıbaşı, Galatasaray'a set vermedi

Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti ve galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Haber; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Eczacıbaşı, Galatasaray'a set vermedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mart 2025 21:09
Son güncelleme 16 Mart 2025 21:36
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. hafta maçında Galatasaray ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geldi. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Eczacıbaşı 3-0 kazandı.

Eczacıbaşı 25-19, 25-20 ve 25-24'lük skorlarla kazandı.

Bu sonucun ardından Eczacıbaşı, üst üste 5. kez kazandı ve 25 maçta 22 galibiyete ulaştı. 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray ise 7. mağlubiyetini aldı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

Hakemler: Erol Akbulut, Selçuk Görmen

Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Timmermann, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol (Eylül Yatgın, Yasemin Güveli, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Kalandadze)

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Yaprak Erkek, Rettke, Boskovic, Hande Baladın, Jack-Kısal (Simge Aköz, Boden, Gray)

Setler: 19-25, 20-25, 24-26

Süre: 90 dakika

 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery