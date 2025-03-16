Eczacıbaşı, Galatasaray'a set vermedi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. hafta maçında Galatasaray ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geldi. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Eczacıbaşı 3-0 kazandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Eczacıbaşı 25-19, 25-20 ve 25-24'lük skorlarla kazandı.
Bu sonucun ardından Eczacıbaşı, üst üste 5. kez kazandı ve 25 maçta 22 galibiyete ulaştı. 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray ise 7. mağlubiyetini aldı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
Hakemler: Erol Akbulut, Selçuk Görmen
Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Timmermann, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol (Eylül Yatgın, Yasemin Güveli, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Kalandadze)
Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Yaprak Erkek, Rettke, Boskovic, Hande Baladın, Jack-Kısal (Simge Aköz, Boden, Gray)
Setler: 19-25, 20-25, 24-26
Süre: 90 dakika
Eczacıbaşı 25-19, 25-20 ve 25-24'lük skorlarla kazandı.
Bu sonucun ardından Eczacıbaşı, üst üste 5. kez kazandı ve 25 maçta 22 galibiyete ulaştı. 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray ise 7. mağlubiyetini aldı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
Hakemler: Erol Akbulut, Selçuk Görmen
Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Timmermann, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol (Eylül Yatgın, Yasemin Güveli, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Kalandadze)
Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Yaprak Erkek, Rettke, Boskovic, Hande Baladın, Jack-Kısal (Simge Aköz, Boden, Gray)
Setler: 19-25, 20-25, 24-26
Süre: 90 dakika