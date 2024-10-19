Eczacıbaşı Dynavit, evinde set vermeden galip geldi

Volebolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Eczacıbaşı Dynavit, evinde set vermeden galip geldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ekim 2024 22:34
Volebolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

 Salon: Cebeci Spor Kompleksi

Hakemler: Serap Kuka, Seçkin Yener

Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Rettke, Nicoletti, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Naz Akyol (Aybüke Özel, Yaprak Erkek)

Sarıyer Belediyespor: Ceyda Aktaş, Merve Çepni, Toubner, Krotkova, Strunjak, Arzum Erca (Buse Cilkiz, Ezgi Akyaldız, Eylül Durgun, İrem Çor)

Setler: 25-15, 25-17, 25-19

Süre: 77 dakika (24, 26, 27)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery