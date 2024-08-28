Galatasaray - Young Boys maçı sonrası Ebrima Colley açıklamalarda bulundu



Maç atmosferi hakkında konuşan Colley, şunları söyledi: "Kendimizi iyi hissediyoruz çünkü artık Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Zor bir maç oldu. Takım olarak iyiydik ve turu geçen takım biz olduk. Şimdi ligimize odaklanacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Planımız sakin kalmak ve baskıdan etkilenmeden kontrataklarla sonuca gitmekti. Bütün hafta bunun üzerinde çalıştık. Bunu başardığımıza hiç şüphe yok. Atmosfer sadece Galatasaray için değil, her iki takım için de iyiydi. Bu da bizi iyi yönde etkiledi."

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