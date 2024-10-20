Dzeko ve Tadic'te son rota Kadıköy!

Fenerbahçe'nin iki kaptanı; Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in şampiyonluklar kazanarak kulüp tarihine geçmeleri ve Sarı-Lacivertliler'de futbola son noktayı koymaları hedefleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Dzeko ve Tadic'te son rota Kadıköy!
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20 Ekim 2024 13:42
Fenerbahçe'ye geçen sezon transfer olan iki yıldız; Edin Dzeko ve Dusan Tadic, kısa sürede sarı-lacivertli camiada çok sevildi.

ŞAMPİYONLUĞU İSTİYORLAR

Geçen sezon 99 puan toplayıp, 99 gol atan Fenerbahçe'de performanslarıyla alkış alan iki futbolcu beklenen şampiyonluğa bu sezon ulaşmak istiyor.

SON ROTA KADIKÖY

35 yaşındaki Tadic, 'Birkaç yıl daha üst düzeyde futbol oynayabilirim" açıklamasıyla dikkat çekmişti. 38 yaşındaki Dzeko da kariyerinde son dönemleri yaşıyor. Her iki oyuncunun da Kadıköy'de şampiyonluklar ve kupalar kazanarak kulüp tarihine isimlerini yazdırmaları hedefleniyor.

HERKES ÇOK SEVİYOR

Aynı zamanda takımın ilk 2 kaptanı olan yıldızlar, herkes tarafından çok seviliyor. Avrupa futbolunda da üne sahip Dzeko ve Tadic ikilisi de Fenerbahçe'de olmaktan memnun.  

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