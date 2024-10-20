Dzeko ve Tadic'te son rota Kadıköy!

Fenerbahçe'ye geçen sezon transfer olan iki yıldız; Edin Dzeko ve Dusan Tadic, kısa sürede sarı-lacivertli camiada çok sevildi.
ŞAMPİYONLUĞU İSTİYORLAR
Geçen sezon 99 puan toplayıp, 99 gol atan Fenerbahçe'de performanslarıyla alkış alan iki futbolcu beklenen şampiyonluğa bu sezon ulaşmak istiyor.
SON ROTA KADIKÖY
35 yaşındaki Tadic, 'Birkaç yıl daha üst düzeyde futbol oynayabilirim" açıklamasıyla dikkat çekmişti. 38 yaşındaki Dzeko da kariyerinde son dönemleri yaşıyor. Her iki oyuncunun da Kadıköy'de şampiyonluklar ve kupalar kazanarak kulüp tarihine isimlerini yazdırmaları hedefleniyor.
HERKES ÇOK SEVİYOR
Aynı zamanda takımın ilk 2 kaptanı olan yıldızlar, herkes tarafından çok seviliyor. Avrupa futbolunda da üne sahip Dzeko ve Tadic ikilisi de Fenerbahçe'de olmaktan memnun.
ŞAMPİYONLUĞU İSTİYORLAR
Geçen sezon 99 puan toplayıp, 99 gol atan Fenerbahçe'de performanslarıyla alkış alan iki futbolcu beklenen şampiyonluğa bu sezon ulaşmak istiyor.
SON ROTA KADIKÖY
35 yaşındaki Tadic, 'Birkaç yıl daha üst düzeyde futbol oynayabilirim" açıklamasıyla dikkat çekmişti. 38 yaşındaki Dzeko da kariyerinde son dönemleri yaşıyor. Her iki oyuncunun da Kadıköy'de şampiyonluklar ve kupalar kazanarak kulüp tarihine isimlerini yazdırmaları hedefleniyor.
HERKES ÇOK SEVİYOR
Aynı zamanda takımın ilk 2 kaptanı olan yıldızlar, herkes tarafından çok seviliyor. Avrupa futbolunda da üne sahip Dzeko ve Tadic ikilisi de Fenerbahçe'de olmaktan memnun.