Dzeko'dan takım arkadaşlarına; 'Fenerbahçe olduğumuzu gösterelim'

'nin Boşnak yıldızı, Union Saint-Gilloise maçı öncesi arkadaşlarına yaptığı motivasyon konuşmasında iddialı konuştu.Ülkemizi temsil eden tek takım olarak Fenerbahçe kaldı. Sarı-Lacivertliler, Konferans Ligi Son 16 Turu'ndaki ilk maçında 7 Mart Perşembe günü Union Saint-Gilloise'a konuk olacak.Tarihi bir sezon geçiren Belçika temsilcisi, özellikle sahasında oynayacağı ilk karşılaşmada favori olarak gösteriliyor. Ancak Edin Dzeko aynı görüşte değil. Geçen sezon Inter ile Şampiyonlar Ligi Finali oynadıktan sonra Sarı-Lacivertliler'e ima atan Boşnak yıldız, zorlu karşılaşma öncesi takım arkadaşlarına bir motivasyon konuşması yaptı, ne kadar iddialı olduklarını göstermeleri gerektiğinin altını çizdi.Dünyaca ünlü golcü,ifadelerini kullandı.