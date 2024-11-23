Dusan Tadic bıraktığı yerden devam ediyor

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Süper Lig'deki gol katkısı istatistiğini Kayseri'de de sürdürdü.
Maçın 5. dakikasında Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda topun başına geçen Tadic, 7. dakikada düzgün bir penaltı vuruşu ile topu ağlara gönderdi.
Bu golle birlikte ligdeki 7. golüne ulaşan Dusan Tadic, 7 gol 3 asist ile toplamda 10. gol katkısını yapmış oldu.
Öte yandan ligde deplasman maçlarında en çok gol katkı yapan oyuncu olan Tadic, yaptığı 10 gol katkısının 7'sini deplasman maçlarında yapmış oldu.
Maçın 5. dakikasında Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda topun başına geçen Tadic, 7. dakikada düzgün bir penaltı vuruşu ile topu ağlara gönderdi.
Bu golle birlikte ligdeki 7. golüne ulaşan Dusan Tadic, 7 gol 3 asist ile toplamda 10. gol katkısını yapmış oldu.
Öte yandan ligde deplasman maçlarında en çok gol katkı yapan oyuncu olan Tadic, yaptığı 10 gol katkısının 7'sini deplasman maçlarında yapmış oldu.