Dursun Özbek'ten Fatih Terim'e telefon!

Cevabı merakla bekleniyor

Galatasaray 'da başkanlık seçimine 3 haftadan az bir süre kala, adayların hem yeni teknik direktör hem de transfer çalışmaları devam ediyor.Ertelenen kongre öncesi aday olmayan, ancak 11 Haziran'daki seçim için listesini veren, bir önceki kongrenin adaylarından Metin Öztürk'ü de listesine alan Dursun Özbek, takımı yerli bir hocaya emanet etmeyi düşünüyor. Galatasaray'ın eski başkanının gündemindeki 1 numaralı isim, hiç şüphesiz Fatih Terim. Aralık 2017'de takımın başına getirdiği, ancak kendi kararıyla yaptırdığı erken seçimi kaybedince sadece 1 ay çalışabildiği Terim'le yarım kalan hikayeyi tamamlamak isteyen Özbek, önemli bir adım attı. Fatih hocayla telefonda görüşen Dursun Özbek, gelecek planlarını, proje ve hedeflerini detaylı bir şekilde anlattı.Sezon başında Burak Elmas'la takımı gençleştirme projesine başlayan, ancak ligde ve kupada yaşanan hayal kırıklığının ardından görevine son verilen Fatih Terim, ayrılırken, "Son imzam" ifadesini kullanmıştı. 68 yaşındaki çalıştırıcının, Özbek'e vereceği cevap merakla bekleniyor. Dursun Özbek'in, Fatih Terim'le anlaşma sağlayamaması halinde rotayı Okan Buruk'a çevireceği öğrenildi. Buruk da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Artık Galatasaray için hazırım" mesajını yollamıştı. Ayrıca Özbek yönetimindeki birçok ismin Okan Buruk tercihine daha sıcak yaklaştığı da gelen haberler arasında.