Dursun Özbek'ten 25 milyon euro nakit!

Seçim öncesinde "25 milyon Euro kasa kolaylığı sağlayacağım" diyen Dursun Özbek, sözünü tutacak.Burak Elmas'tan kulübü acilen ödenmesi gereken 20 milyon Euro'ya yakın borçla devralan Özbek, ilk olarak futbol takımına 15 milyon Euro'ya yakın ödeme yapacak.Teknik heyet ve futbolcuların birikmiş iki aylık alacağını kapatacak yeni yönetim, ötelenmiş bonservis taksitlerini ödeyecek ve Mısırlı forvet Mustafa Muhammed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanacak.Amatör branşlara da 5 milyon TL'ye yakın kaynak aktarılacak.