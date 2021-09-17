Durm: "Penaltıyı kurtarabildiğimiz için şanslıyız"

Eintracht Frankfurtlu defans oyuncusu Erik Durm, 1-1 biten Fenerbahçe maçı sonrası açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Durm: 'Penaltıyı kurtarabildiğimiz için şanslıyız'
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17 Eylül 2021 07:50
Eintracht Frankfurt'un savunma oyuncusu Erik Durm, Fenerbahçe'yi konuk ettikleri maçın ardından değerlendirme yaptı.

Durm maç sonu açıklamasında üç puanı almaya yakın olduklarını söylerken, "Yeniden Avrupa arenasında oynamak çok güzel. Özellikle ikinci yarıda gayet iyiydik. Kazanabilirdik ama 1 puanla başlamış olduk" diye konuştu.

Durm kaleci Trapp'in kurtardığı penaltıya değinerek, "Onun için harika gece oldu. Penaltıyı kurtardığımız için şanslıyız. Bu gibi anlar bir takım için çok önemli olabiliyor. Önümüzdeki maçları kazanmak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.


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