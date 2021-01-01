Durant medyayı eleştirdi, LeBron James'i savundu!

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, medyayı Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'e davranış biçiminden ötürü eleştirdi.
Durant, James'in medyanın eleştirilerinden kaçınmak için 'kusursuz bir insan' olması gerektiği gerçeğinden hoşlanmadığını söyledi: "LeBron'un yaptığı her şeyden sanki son dakika haberiymiş gibi bahsediyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyor. Her maçta forma giymek, triple-double'a yakın bir ortalamaya sahip olmak ve kusursuz bir insan olmak zorunda. Çünkü adam hakkında ne isterseniz söyleyebiliyorsunuz."
Yakın zamanda Durant, Golden State Warriors'tan eski takım arkadaşı Draymond Green ile yaptığı bir röportajda medyayı neden sevmediğini
açıklamıştı.