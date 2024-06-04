Miha Zajc, Fenerbahçe'ye veda etti

Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'de transfer edilecek isimler kadar ayrılacak futbolcular da merak ediliyordu. Sarı-lacivertli ekipte tecrübeli futbolcu Miha Zajc, takım arkadaşlarına veda etti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Miha Zajc, Fenerbahçe'ye veda etti
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04 Haziran 2024 10:28
Gelecek sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen, teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'de iç transferde hareketli bir dönem yaşanacak.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI

Bu doğrultuda ilk ayrılık Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc ile yaşanacak. 29 yaşındaki Slovenyalı futbolcu gelecek sezon sarı lacivertli takımın kadrosunda yer almayacak.

Zajc, takım arkadaşlarıyla vedalaştı ve takımdan ayrılacağını söyledi.

PERFORMANSI

Kariyerinde; NK Olimpija, NK Bravo, NK Celje, Empoli, Genoa ve Fenerbahçe takımlarında forma giyen Miha Zajc, Sarı-Lacivertliler'de 123 maçta forma giydi ve 20 gol ve 7 asist kaydetti.

28 yaşındaki merkez orta saha bu sezon ise Fenerbahçe'de 21 karşılaşmada oynadı ve 2 gol pası verdi. 

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