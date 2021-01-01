Durant, medyaya karşı neden antipati besliyor?

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, medyayla olan çalkantılı ilişkisi hakkında konuştu.



Bleacher Report'un 'Chips' programının ilk bölümünde, KD ve Golden State Warriors forveti Draymond Green, kariyerlerinde karşılaştıkları çeşitli sorunları ve buna benzer konuları tartışmak için bir araya geldiler.



Durant, bu sorunlardan biri olan medyayla arasındaki ilişki hakkında, şunları söyledi:



"Başlarda, medyanın benden daha fazla şey bildiğini sanıyordum. Hatta onlara gereğinden fazla değer veriyordum, çünkü daha fazla tecrübeye ve oyun bilgisine sahip olduklarını ve NBA'in bu alanında benden daha deneyimli olduklarını düşünüyordum.



Ligde tecrübe kazanmaya başladıkça, asla benim gibi olamayacaklarını, bildiklerimi bilemeyeceklerini ya da oyunu benim gibi anlayamayacaklarını görmeye başlamıştım.



Bazı sorular, artık bana o kadar akıllıca gelmiyordu. Beni hoşuma gidenden daha fazla övüyor ya da yeriyorlardı. Birçok saçma şeyi gereksiz bir şekilde büyüttükleri oluyordu. Ve kendi kendime 'Bu oyun bunlar için bana göre fazla basit' demiştim."



