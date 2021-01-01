Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Durant, medyaya karşı neden antipati besliyor?

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, medyayla olan çalkantılı ilişkisi hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, medyayla olan çalkantılı ilişkisi hakkında konuştu.

Bleacher Report'un 'Chips' programının ilk bölümünde, KD ve Golden State Warriors forveti Draymond Green, kariyerlerinde karşılaştıkları çeşitli sorunları ve buna benzer konuları tartışmak için bir araya geldiler.

Durant, bu sorunlardan biri olan medyayla arasındaki ilişki hakkında, şunları söyledi:

"Başlarda, medyanın benden daha fazla şey bildiğini sanıyordum. Hatta onlara gereğinden fazla değer veriyordum, çünkü daha fazla tecrübeye ve oyun bilgisine sahip olduklarını ve NBA'in bu alanında benden daha deneyimli olduklarını düşünüyordum.

Ligde tecrübe kazanmaya başladıkça, asla benim gibi olamayacaklarını, bildiklerimi bilemeyeceklerini ya da oyunu benim gibi anlayamayacaklarını görmeye başlamıştım.

Bazı sorular, artık bana o kadar akıllıca gelmiyordu. Beni hoşuma gidenden daha fazla övüyor ya da yeriyorlardı. Birçok saçma şeyi gereksiz bir şekilde büyüttükleri oluyordu. Ve kendi kendime 'Bu oyun bunlar için bana göre fazla basit' demiştim."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal