Phoenix Suns'ın yıldızı Kevin Durant, kendisiyle birlikte diğer NBA yıldızları LeBron James ve Steph Curry'nin NBA'de 40'lı yaşlarında da oynayabileceğini söyledi.



Durant, kariyerinin uzun ömürlülüğü konusunda kendisini iyi hissettiğini belirtirken, The Washington Post'tan Michael Lee'ye verdiği röportajda Los Angeles Lakers yıldızı James ve Golden State Warriors yıldızı Curry'nin "40'lı yaşlarında da oynayabileceğine" inandığını belirtti:



"Benim hedefim ligde 10 yıl oynayabilmekti. Ancak sekizinci-dokuzuncu yıla geldiğinizde 'Şu anda çok iyi hissediyorum. Devam edebilirim.' diyorsunuz."



39 yaşında olan ve NBA'in en yaşlı oyuncusu konumunda olan LeBron'un yanı sıra, Durant ve Curry ikilisi ise 35 yaşında ligin eski jenerasyon oyuncuları arasında yer alıyor.



NBA'de 40'lı yaşlarına kadar oynamaya devam eden birçok efsanevi oyuncu arasında Robert Parish, Michael Jordan ve Kareem Abdul-Jabbar bulunurken, yakın tarihte Udonis Haslem, Vince Carter ve Joe Johnson gibi veteran oyuncular da 40 yaş barajını geçen isimlerdendi.





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