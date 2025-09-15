Duplantis'ten Tokyo'da yeni dünya rekoru: 6.30 metre!

Tokyo'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda sırıkla atlama finali tarihi anlara sahne oldu.



İsveçli Armand Duplantis, 6.30 metrelik atlayışıyla dünya rekorunu kırarak altın madalyanın sahibi oldu.



14. DÜNYA REKORU

🚨ARMAND DUPLANTIS'TEN YENİ DÜNYA REKORU



🇸🇪İsveçli sırıkla atlamacı, Tokyo'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 6.30 atlayarak yeni bir rekora imza attı. pic.twitter.com/8IQfZv7HAz



— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 15, 2025

🥇Altın madalyayı boynuna taktı, rekoru kırdı.



😎Keyfine diyecek yok. Armand Duplantis pic.twitter.com/MUyd9oQryZ



— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 15, 2025

25 yaşındaki Duplantis, bu yıl dördüncü kez rekorunu geliştirirken, kariyerindeki 14. dünya rekoruna imza attı. 2020'de Polonya'da 6.17 ile Renaud Lavillenie'nin 6 yıl süren rekorunu kıran Duplantis, o tarihten bu yana her büyük organizasyonda çıtayı biraz daha yukarı taşımayı başardı. Tokyo'da ise 6.29'u üçüncü hakkında geçerek rekorunu bir kez daha ileriye götürdü.Bu başarısıyla Duplantis, 3. dünya şampiyonluğunu kazanarak üst üste üç kez altın madalya elde eden Sergey Bubka'yı da yakaladı.Milli atlet Ersu Şaşma ise 5.75'lik derecesiyle finale yükselmesine rağmen, 5.55 barajını üç denemede de geçemeyerek yarışmayı tamamladı.Gümüş madalya 6.00 metreyle Yunan atlet Emmanouil Karalis'in, bronz madalya ise Avustralyalı Kurtis Marschall'ın oldu.