15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
20:00
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
20:00
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
22:00
15 Eylül
Verona-Cremonese
19:30
15 Eylül
Como-Genoa
21:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
21:45
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
21:30
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
21:00
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
21:00
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
21:00
15 Eylül
Almere-Eindhoven
21:00
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
22:15
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
20:00
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
20:00
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Duplantis'ten Tokyo'da yeni dünya rekoru: 6.30 metre!

İsveçli sırıkla atlamacı Armand Duplantis, Tokyo'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 6.30'luk derecesiyle dünya rekorunu kırdı ve üst üste üçüncü kez dünya şampiyonu oldu.

Tokyo'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda sırıkla atlama finali tarihi anlara sahne oldu.

İsveçli Armand Duplantis, 6.30 metrelik atlayışıyla dünya rekorunu kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

14. DÜNYA REKORU 



25 yaşındaki Duplantis, bu yıl dördüncü kez rekorunu geliştirirken, kariyerindeki 14. dünya rekoruna imza attı. 2020'de Polonya'da 6.17 ile Renaud Lavillenie'nin 6 yıl süren rekorunu kıran Duplantis, o tarihten bu yana her büyük organizasyonda çıtayı biraz daha yukarı taşımayı başardı. Tokyo'da ise 6.29'u üçüncü hakkında geçerek rekorunu bir kez daha ileriye götürdü.

SERGEY BUBKA'YI YAKALADI 

Bu başarısıyla Duplantis, 3. dünya şampiyonluğunu kazanarak üst üste üç kez altın madalya elde eden Sergey Bubka'yı da yakaladı. 

Milli atlet Ersu Şaşma ise 5.75'lik derecesiyle finale yükselmesine rağmen, 5.55 barajını üç denemede de geçemeyerek yarışmayı tamamladı.

Gümüş madalya 6.00 metreyle Yunan atlet Emmanouil Karalis'in, bronz madalya ise Avustralyalı Kurtis Marschall'ın oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
14 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
15 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
