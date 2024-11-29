Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası başlıyor

Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası, 30 Kasım Cumartesi günü Hong Kong'da başlayacak.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, 30 Kasım-4 Aralık tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi, 4 erkek ve 4 kadın sporcu toplam 12 kategoride temsil edecek.
Şampiyonaya katılacak milli sporcular ve kategorileri şöyle:
Kübra Dağlı: Serbest stil kadınlar 17 yaş üstü bireysel
Emirhan Muran: Serbest stil erkekler 17 yaş üstü bireysel
Dilan Yaprak Alan: Poomsae genç kızlar bireysel
İlker Yaman Topçu: Poomsae genç erkekler bireysel
Şeyda Nur Yavuz: Poomsae kadınlar 18-30 yaş bireysel
Muhammed Emir Yılmaz: Poomsae erkekler 18-30 yaş bireysel
Bengü Alkan Çal: Poomsae kadınlar 31-40 yaş bireysel
Ali Kemal Ustabaş: Poomsae erkekler 31-40 yaş bireysel
Kübra Dağlı-Emirhan Muran: Serbest stil 17 yaş üstü çiftler
Dilan Yaprak Alan-İlker Yaman Topçu: Poomsae genç çiftler
Şeyda Nur Yavuz-Muhammed Emir Yılmaz: Poomsae 30 yaş altı çiftler
Bengü Alkan Çal-Ali Kemal Ustabaş: Poomsae 30 yaş üstü çiftler
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, 30 Kasım-4 Aralık tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi, 4 erkek ve 4 kadın sporcu toplam 12 kategoride temsil edecek.
Şampiyonaya katılacak milli sporcular ve kategorileri şöyle:
Kübra Dağlı: Serbest stil kadınlar 17 yaş üstü bireysel
Emirhan Muran: Serbest stil erkekler 17 yaş üstü bireysel
Dilan Yaprak Alan: Poomsae genç kızlar bireysel
İlker Yaman Topçu: Poomsae genç erkekler bireysel
Şeyda Nur Yavuz: Poomsae kadınlar 18-30 yaş bireysel
Muhammed Emir Yılmaz: Poomsae erkekler 18-30 yaş bireysel
Bengü Alkan Çal: Poomsae kadınlar 31-40 yaş bireysel
Ali Kemal Ustabaş: Poomsae erkekler 31-40 yaş bireysel
Kübra Dağlı-Emirhan Muran: Serbest stil 17 yaş üstü çiftler
Dilan Yaprak Alan-İlker Yaman Topçu: Poomsae genç çiftler
Şeyda Nur Yavuz-Muhammed Emir Yılmaz: Poomsae 30 yaş altı çiftler
Bengü Alkan Çal-Ali Kemal Ustabaş: Poomsae 30 yaş üstü çiftler