Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2024 takvimi açıklandı

Dünyanın en çok takip edilen motorsporları organizasyonlarından Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2024 sezonunun ön takvimi belli oldu.



Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 12 etaptan oluşacak şampiyona, 23-25 Şubat 2024 tarihlerinde Avustralya'da başlayacak ve 11-13 Ekim'de İspanya'da son bulacak.



Şampiyonaya gelecek sezon, Uluslararası Motosiklet Federasyonundan (FIM) onay alınması halinde iki yeni pist dahil olacak. Macaristan'ın Balaton Park Pisti ile İtalya'nın Cremona Pisti, motorseverlerin şampiyonada yeni durakları arasına girecek.



Dünya Superbike Şampiyonası'nın planlanan 2024 takvimi şöyle:



23-25 Şubat: Phillip Adası / Avustralya



22-24 Mart: Barcelona-Katalonya / İspanya



19-21 Nisan: Assen / Hollanda



14-16 Haziran: Misano / İtalya



12-14 Temmuz: Donington Park / İngiltere



19-21 Temmuz: Autodrom Most / Çekya



9-11 Ağustos: Algarve / Portekiz



23-25 Ağustos: Balaton Park / Macaristan



6-8 Eylül: Nevers Magny-Cours / Fransa



20-22 Eylül: Cremona / İtalya



27-29 Eylül: Aragon / İspanya



11-13 Ekim: Jerez – Angel Nieto / İspanya



