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Dünya Motosurf Şampiyonası, Çeşme'de başladı

Ege'nin incisi Çeşme'de ilk kez düzenlenen turnuva, Türkiye'deki motosurf tutkunları için mükemmel anlara sahne olacak.

calendar 21 Haziran 2025 14:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya Motosurf Şampiyonası, Çeşme'de başladı
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Türkiye'de ilk kez Çeşme'de gerçekleştirilen Dünya Motosurf Şampiyonası başladı. Altınkum Plajı'ndaki organizasyonda 16 ülkeden 80 yarışmacı, 7 kategoride yarışacak.

Etap yarışlarının başladığı şampiyonada sporcular, Çeşme'nin turkuaz sularında en iyi sonuçlara ulaşmak için kıyasıya mücadele ediyor.

21 Haziran etap yarışları saat 16.30 itibarıyla tamamlanacak, final yarışları yarın gerçekleştirilecek. Çok sayıda sporsever de Çeşme'de yarışları takip ediyor.


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