Dünya Motokros Şampiyonası, 4-8 Eylül tarihleri arsında Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek. Şampiyona hem yerel ekonomiye hem de Türkiye'nin uluslararası imajına önemli katkılar sağlıyor. Afyonkarahisar ve çevresindeki otellerin şimdiden tamamen dolduğu bu etkinlik, katılımcıların yapacağı yiyecek-içecek ve eğlence harcamalarıyla büyük bir canlılık yaratarak yerel esnafın yüzünü güldürecek. Geçen yıl gerçekleştirilen 123 milyon kredi kartı işlemi, bu yıl 500 bin ziyaretçiyle iki katına çıkacak. Ayrıca şampiyona, Türkiye'nin en büyük karavan alanını oluşturarak karavan turizmi açısından da önemli bir cazibe merkezi haline gelecek.



Dünyada en önemli beş organizasyonundan biri olarak büyük ilgi gören, Türkiye'nin ekonomisi ve turizmi açısından önemli bir etkinlik olan Dünya Motokros Şampiyonası (7-8 Eylül) ve NG Afyon Motofest (4-8 Eylül) için geri sayım başladı. Heyecanın doruk noktasına taşınacağı, 6 kıtada 180 ülkeden 3,5 milyardan fazla izleyiciye ulaşacak şampiyona, 300 milyon Euro'yu aşan bir medya değeriyle de global çapta ses getirecek. Bu dev organizasyon, Türkiye'nin ekonomi ve turizmine büyük katkı sağlayarak, 5 milyar TL'yi aşan ekonomik bir değer yaratması bekleniyor.



ÜLKE TANITIMINA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK



Dünya çapında büyük bir etkiye sahip olan şampiyona, bu yıl sponsorlar için benzersiz avantajlar sunarken Türkiye ekonomisi için de büyük bir katkı sağlayacak. Şampiyonanın ekonomik etkileri, kredi kartı harcamalarındaki artışla da kendini gösterecek. Katılımcıların ve ziyaretçilerin yapacağı harcamalar, yiyecek-içecek, eğlence ve diğer hizmet sektörlerinde büyük bir canlılık yaratacak ve yerel ekonomiyi destekleyecek. Etkinlik kapsamında, Afyonkarahisar ve çevresindeki tüm otellerin doluluk oranı şimdiden yüzde yüze ulaşmış durumda. Bu da yerel esnafın önemli ölçüde kazanç sağlamasına olanak tanıyor. Ayrıca, Türkiye'nin en büyük karavan alanı olarak tanıtılacak olan bu etkinlik, karavan turizmini artırarak bölgenin turistik cazibesini daha da güçlendirecek. Geçtiğimiz yıl medya tanıtım değeri 300 milyon Euro'yu aşan bu organizasyonun, bu yıl daha da yüksek bir tanıtım değerine ulaşması bekleniyor.



MÜZİKSEVERLER İÇİN UNUTULMAZ BİR DENEYİM



Türkiye'nin 2024 yılındaki en büyük gençlik ve spor etkinliği olan Ng Afyon MOTOFEST, 4-8 Eylül 2024 tarihleri arasında yine Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek. Bu iki büyük etkinlik, hız, adrenalin, tutku ve eğlenceyi bir araya getirerek, yerli ve yabancı katılımcılar için unutulmaz anlar sunacak. Ng Afyon MOTOFEST, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen motosiklet tutkunlarını bir araya getirecek ve bu yıl 500 bine yakın ziyaretçinin katılması bekleniyor. Beş gün boyunca birçok marka tarafından düzenlenecek çeşitli aktiviteler ve spor etkinlikleriyle dolu olacak festivalin, müzik programı da oldukça dikkat çekici.



Ng Afyon MOTOFEST Konser Programı - Afyonkarahisar 2024:



4 Eylül Çarşamba: Sena Şener - Ceylan Ertem



5 Eylül Perşembe: Dj Aslı Polat - Perküsyon Show / 90's / 2000's Türkçe Müzik Show - Şevval Sam



6 Eylül Cuma: Nova Norda – Madrigal



7 Eylül Cumartesi: -Ustalara Vefa Özel Konuk Gökhan Güney- Sefo



8 Eylül Pazar: Sıla





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