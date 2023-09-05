Dünya Kupası'nda sakatlanan Simanic'in böbreği alındı

Sırbistan'ın Güney Sudan ile oynadığı maçta darbe alan Sırp basketbolcu Borisa Simanic'in böbreği alındı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Dünya Kupası'nda sakatlanan Simanic'in böbreği alındı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Eylül 2023 13:58
Son güncelleme 05 Eylül 2023 14:01
FIBA 2023 Dünya Kupası'nda Güney Sudan ile oynadıkları maç sırasında karnına aldığı dirsek darbesiyle sakatlanan Sırbistanlı basketbolcu Borisa Simanic'in böbreği, ameliyatla alındı.

Sırbistan Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maç sırasında aldığı darbenin etkisiyle hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki oyuncunun hasar gören böbreğinin alındığı, tedavinin ardından devam eden komplikasyonlar nedeniyle geçen hafta sonu ikinci kez ameliyat edildiği belirtildi.

Kulüp kariyerini İspanya'nın Zaragoza takımında sürdüren Simanic'in sağlık durumuna ilişkin bilgi veren milli takım doktoru Dragan Radovanovic ise "Bu ikinci ameliyattan sonra, her şeyin yoluna girmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Simanic'in maçta darbe aldığı pozisyonun içinde yer alan Güney Sudanlı oyuncu Nuni Omot ise rakibinden özür dileyerek, "Bir sporcu olarak, durumun ciddiyetini anladığımdan bu yana büyük pişmanlık yaşıyorum. Kasıtlı bir hareket değildi. Hiçbir oyuncu, böyle bir şey yaşamak istemez." ifadelerini kullandı.

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde devam eden Dünya Kupası'nın 30 Ağustos'ta oynanan grup maçında Sırbistan, Güney Sudan'ı 115-83 etmişti

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery