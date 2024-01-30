Dries Mertens'ten jübile açıklaması: "Sabırsızlanıyorum"

Galatasaray'ın 37 yaşındaki Belçikalı yıldızı Dries Mertens, sezon sonunda futbolu bırakmayı planladığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Dries Mertens'ten jübile açıklaması: 'Sabırsızlanıyorum'
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30 Ocak 2024 13:03
Son güncelleme 30 Ocak 2024 13:08
Galatasaray'ın 37 yaşındaki Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, sezon sonu futbol bırakma konusunda planları olduğunu söyledi.

Mertens, VTM'ye yaptığı açıklamada, "Bu kariyerimin son sezonu mu olacak? Evet sanırım öyle. Geleceğin ne getireceğini bilemezsiniz ama... ben de çok heyecanlıyım. Görünen o ki kariyerimi Galatasaray'da sonlandıracağım. Garip gelecek belki ama futbolu bırakmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK İSTİYORUM"

Belçikalı milli yıldız, "Her gün, her zaman futbola açık, çok seviyorum. Dünyadaki en iyi işi yapıyorum. Ancak, aynı zamanda hayatımda daha fazla özgürlük istiyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

65 MAÇTA 21 GOLLÜK KATKI

2022 yazında bedelsiz olarak Napoli'den Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olan Mertens, sarı kırmızılı formayla çıktığı 65 maçta 12 gol atıp 9 asist yaptı. 

 
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