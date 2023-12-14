Draymond Green süresiz uzaklaştırma cezası aldı!

Golden State Warriors forveti Draymond Green'in NBA tarafından süresiz olarak uzaklaştırıldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Draymond Green süresiz uzaklaştırma cezası aldı!
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14 Aralık 2023 11:29
Son güncelleme 14 Aralık 2023 11:35
Golden State Warriors forveti Draymond Green'in NBA tarafından süresiz olarak uzaklaştırıldığı bildirildi.

ESPN'den Kendra Andrews, geçtiğimiz Salı günü Phoenix Suns'a karşı oynanan maçta Jusuf Nurkic'e vurmasının ardından Green'in NBA tarafından süresiz olarak uzaklaştırıldığını bildirdi. Green bu hareketi sonrası flagrant faul 2 alarak oyundan atılmıştı.

NBA'den yapılan açıklamada bu uzaklaştırma kararında, Green'in "sportmenlik dışı eylemleri sürekli olarak tekrarlıyor olmasının" dikkate alındığı belirtildi.

Draymond, yakın zamanda Minnesota Timberwolves'un pivotu Rudy Gobert'i boğduğu için NBA tarafından beş maç ceza almıştı.

33 yaşındaki oyuncunun parkelere dönmeden önce belirli lig ve takım koşullarını karşılaması gerekeceği de kayıtlara geçti.

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