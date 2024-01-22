La Liga 21. hafta maçında Girona ile Sevilla karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ligin flaş ekiplerinden olan Girona 5-1 kazandı.



Girona'ya galibiyeti getiren golleri 13, 15 ve 19. dakikalarda Artem Dovbyk, 56. dakikada Viktor Tsygankov ve 89. dakikada Cristhian Stuani kaydetti. Sevilla'nın tek golü 10. dakikada Isaac'tan geldi.



Karşılaşmada 6 dakika içerisinde hat-trick yapan Artem Dovbyk, bu sezon ligdeki 14. golünü kaydetti.



Bu sonuçla birlikte puanını 52 yapan Girona, maç fazlasıyla Real Madrid'in önünde liderliğe oturdu. Sevilla ise 16 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maçında Girona, Celta Vigo deplasmanına gidecek. Sevilla, sahasında Osasuna'yı ağırlayacak.



