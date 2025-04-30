Doug Christie, Kings'in kalıcı koçu oldu

Sacramento Kings, Doug Christie ile çok yıllı bir sözleşme imzalayarak onu takımın kalıcı başantrenörü olarak atadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Doug Christie, Kings'in kalıcı koçu oldu
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30 Nisan 2025 13:04
Son güncelleme 30 Nisan 2025 13:06
Sacramento Kings, Doug Christie ile çok yıllı bir sözleşme imzalayarak onu takımın kalıcı başantrenörü olarak atadı.

Christie, Aralık ayında Mike Brown'ın görevden alınmasının ardından geçici olarak başantrenörlük görevine getirilmişti.

Christie'nin liderliğinde Kings, sezonu 27 galibiyet ve 24 mağlubiyetle tamamladı.

Kings'in yeni genel menajeri Scott Perry, Christie'nin oyuncularla kurduğu güçlü bağ ve liderlik yeteneklerinin bu kararda etkili olduğunu belirtti.

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