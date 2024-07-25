Doue gerçeği! İşte anlaşmayı bozan istekler

Galatasaray yönetimi, Rennes'in sağ bekinin transferinde mutlu sona ulaşamamıştı. Transferin neden yattığı ortaya çıktı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Doue gerçeği! İşte anlaşmayı bozan istekler
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25 Temmuz 2024 09:18
Her konuda anlaşma sağlanmasına rağmen son anda Galatasaray'a transferi gerçekleşmeyen Rennes'in sağ beki Guela Doue'nin transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı.

Futbolcunun menajerinin, oyuncuya yapılacak ödemelerin gecikme süresinin 15 günü aşması durumunda sözleşmeye tek taraflı fesih koydurmak istediği belirtildi.

Bunun yanı sıra, 6 ayı geçen sakatlık durumunda kulübün fesih hakkının da yine sözleşmede yer almamasını şart koştuğu bildirildi.

MENAJERİN TALEPLERİ ANLAŞMAYI BOZDU

Galatasaray uzun pazarlıkları sonunda Rennes ile 6 milyon euro artı bonuslar ve futbolcuyla da 1.2 milyon eurodan 4 senelik anlaşma sağlamıştı.

Menajerin ağır talepleri sonrası bitti gözüyle bakılan transfer gerçekleşmemişti. 

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