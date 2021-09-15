Dortmund yenilgisine rağmen tribünler takımı alkışladı

Beşiktaşlı taraftarlar, Dortmund'a mağlup olan takımlarını maç sonunda tribünlere çağırarak alkışladı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Dortmund yenilgisine rağmen tribünler takımı alkışladı
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15 Eylül 2021 23:23
Beşiktaş taraftarı, Dortmund'a mağlup olan takımarını maç sonunda yanına çağırarak alkışladı.

Taraftarlar, maç sonunda yenilgiye rağmen futbolculara sevgi gösterilerinde bulunurken, siyah-beyazlı oyuncular da tribünlere alkışlarla karşılık verdi.

Öte yandan devre arasına 2-0 giren Beşiktaşlı futbolcular, ilk 45 dakikanın ardından da taraftarlar tarafından tribünlere çağırılarak seyircilerle bütünleşti.


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