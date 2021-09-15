Dortmund yenilgisine rağmen tribünler takımı alkışladı

Beşiktaş taraftarı, Dortmund'a mağlup olan takımarını maç sonunda yanına çağırarak alkışladı.
Taraftarlar, maç sonunda yenilgiye rağmen futbolculara sevgi gösterilerinde bulunurken, siyah-beyazlı oyuncular da tribünlere alkışlarla karşılık verdi.
Öte yandan devre arasına 2-0 giren Beşiktaşlı futbolcular, ilk 45 dakikanın ardından da taraftarlar tarafından tribünlere çağırılarak seyircilerle bütünleşti.
Taraftarlar, maç sonunda yenilgiye rağmen futbolculara sevgi gösterilerinde bulunurken, siyah-beyazlı oyuncular da tribünlere alkışlarla karşılık verdi.
Öte yandan devre arasına 2-0 giren Beşiktaşlı futbolcular, ilk 45 dakikanın ardından da taraftarlar tarafından tribünlere çağırılarak seyircilerle bütünleşti.