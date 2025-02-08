Dortmund'dan Beşiktaş'a Duranville yanıtı!

Beşiktaş, Borussia Dortmund forması giyen Julian Duranville için harekete geçti. Alman ekibinin ilk yanıtı olumsuz oldu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Instagram
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Dortmund'dan Beşiktaş'a Duranville yanıtı!
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08 Şubat 2025 10:56
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Transfer sezonundaki sessizliğini Keny Arroyo ile bozan Beşiktaş, bir sonraki hamlesini belirledi.

Siyah-beyazlılar Borussia Dortmund forması giyen Julian Duranville için harekete geçti.

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

Bild'de yer alan habere göre Beşiktaş, 18 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor. Siyah-beyazlıların, Alman ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu iddia edildi. Dortmund'un ise kulübün politikasına bu modelin uymamasından dolayı ayrılığa onay vermediği kaydedildi.

2022-2023 sezonunun devre arasında Borussia Dortmund'a transfer olan Belçikalı yetenek, bu sezon 13 maçta, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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