Dortmund'da veda ihtimali!

Borussia Dortmund, sezon öncesi dört forvetinden birine veda edebilir.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Dortmund'da veda ihtimali!
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21 Temmuz 2024 14:24
Borussia Dortmund, yeni sezon öncesi bir forvet oyuncusuyla yollarını ayırabilir.

Alman ekibinde geçen sezon santrfor rotasyonunda; Youssoufa Moukoko, Sebastian Haller ve Niclas Füllkrug gibi isimler yer alıyordu. Stuttgart'tan alınan Serhou Guirassy ile birlikte bu rotasyondaki oyuncu sayısı dörde çıktı.

Kulübün sportif direktörü Sebastian Kehl, yaptığı açıklamada, "Sezona dört forvetle başlamak ideal olmayabilir, bunun farkındayız." ifadelerini kullandı.

VEDA EDEBİLECEK OYUNCULAR

Dortmund'da söz konusu isimler arasından ayrılık ihtimali en yüksek isimler olarak Haller ve Füllkrug dikkat çekiyor.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE

Haller'in adı Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alıyor. Fildişili golcü ile Sevilla da ilgileniyor.

Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Füllkrug ise Milan ve Atletico Madrid'in radarında yer alıyor.

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