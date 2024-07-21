Dortmund'da veda ihtimali!

Borussia Dortmund, yeni sezon öncesi bir forvet oyuncusuyla yollarını ayırabilir.



Alman ekibinde geçen sezon santrfor rotasyonunda; Youssoufa Moukoko, Sebastian Haller ve Niclas Füllkrug gibi isimler yer alıyordu. Stuttgart'tan alınan Serhou Guirassy ile birlikte bu rotasyondaki oyuncu sayısı dörde çıktı.



Kulübün sportif direktörü Sebastian Kehl, yaptığı açıklamada, "Sezona dört forvetle başlamak ideal olmayabilir, bunun farkındayız." ifadelerini kullandı.



VEDA EDEBİLECEK OYUNCULAR



Dortmund'da söz konusu isimler arasından ayrılık ihtimali en yüksek isimler olarak Haller ve Füllkrug dikkat çekiyor.



BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE



Haller'in adı Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alıyor. Fildişili golcü ile Sevilla da ilgileniyor.



Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Füllkrug ise Milan ve Atletico Madrid'in radarında yer alıyor.





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