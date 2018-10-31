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Dortmund, 120'de Reus ile turladı!..

Almanya Kupası'nda Dortmund, normal süresi 2-2 sona eren maçta Union Berlin'i 120. dakikada Reus'un penaltıdan attığı golle mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Dortmund, 120'de Reus ile turladı!..
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31 Ekim 2018 23:09
Dortmund, Almanya Kupası'nda Union Berlin ile oynadığı maçta zorlanmasına rağmen tur atlamayı bildi.

Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-2 sona ererken, Dortmund'a galibiyeti getiren gol 120. dakikada penaltıdan Reus ile geldi.

Normal sürede Dortmund'un gollerini 40. dakikada Pulisic ile 73. dakikada Philipp kaydederken, Union Berlin'in sayılarını 63. ve 87. dakikada Polter attı. Union Berlin'de Friedrich, 117. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



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