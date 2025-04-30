Doncic'ten Kobe ve Gigi duvar resmine büyük destek

Los Angeles Lakers'ın yıldızı Luka Doncic, Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın yer aldığı bir duvar resminin yenilenmesi için başlatılan kampanyaya 5.000 dolarlık tam bağış yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Doncic'ten Kobe ve Gigi duvar resmine büyük destek
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30 Nisan 2025 15:10
Los Angeles Lakers'ın yıldızı Luka Doncic, Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın yer aldığı bir duvar resminin yenilenmesi için başlatılan kampanyaya 5.000 dolarlık tam bağış yaptı.

Los Angeles'ta vandalizme uğrayan ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran duvar resmi için topluluk bir GoFundMe kampanyası başlattı. Hedef tutar yalnızca 21 bağışçıdan gelmişken, Doncic geri kalan miktarın tamamını tek başına karşıladı.

"Vakıf olarak her zaman bulunduğumuz topluluğa katkı sağlamayı önemsiyoruz. Bu şehir bana çok şey kattı, ben de bir nebze geri vermek istedim."

Doncic'in bu jesti, Kobe Bryant'a olan saygısının ve Lakers kültürüne uyum sağlama kararlılığının önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi. Kobe, Lakers'la 20 yıl boyunca 5 şampiyonluk, 18 All-Star seçimi ve 1 MVP kazanmıştı.

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