27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-290'
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Domenico Tedesco, evin keyfini süremiyor!

Fenerbahçe'nin başında olduğu 49 günde 9 maça çıkan (6 lig-3 Avrupa) Domenico Tedesco, evini sadece uyumak ve duş almak için kullanıyor.

calendar 27 Ekim 2025 09:18
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Domenico Tedesco, evin keyfini süremiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 9 Eylül'de İstanbul'a iner inmez soluğu Samandıra'da almış, ayağının tozuyla çıkacağı Trabzon (14 Eylül) maçı için tesislere kamp kurmuştu. İtalyan hocaya sonrasında bir ev tutuldu ancak Tedesco buranın keyfini henüz çıkaramadı.

Takımın başında olduğu 49 günde 9 maça çıkan (6 lig-3 Avrupa) Tedesco, evini sadece uyumak ve duş almak için kullanıyor.

Sabahın erken saatlerinde Samandıra'ya gelen genç hoca şimdi de önündeki 3 zorlu deplasman için tesislerden çıkamıyor.

Bugün Gaziantep'te zorlu bir mücadele verecek Fenerbahçe ardından ligde Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.

Sonrasında ise Çekya'da Viktoria Plzen'e konuk olacak. 10 günü kayıpsız kapatmak isteyenTedesco, yardımcılarıyla birlikte her boşlukta Samandıra'da rakip analizine devam ediyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.