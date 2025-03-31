Dirk Kuyt'ın takımı küme düştü

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Beerschot'un, Belçika Ligi'nde bitime 5 maç kala küme düşmesi kesinleşti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Dirk Kuyt'ın takımı küme düştü
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31 Mart 2025 16:25

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe, Liverpool ve Feyenoord gibi dev kulüplerde forma giyen Dirk Kuyt, teknik direktörlükte istediği başarıyı yakalayamıyor. 

Belçika Jupiler Pro Lig ekiplerinden Beerschot'un başında bulunan Kuyt, takımıyla ligde kalma mücadelesinde başarısız oldu. 

Sezonu 18 puanla son sırada tamamlayan Beerschot, Küme Düşme Play-Off Grubu'ndaki ilk maçında Sint-Truiden'e 1-0 mağlup oldu. Kortrijk ile Cercle Brugge arasındaki mücadelenin 2-2 sona ermesiyle birlikte matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşen ekip, gelecek sezon Belçika Challenger Pro Lig'de mücadele edecek. 

DEVAM EDİP ETMEYECEĞİ BELİRSİZ 

Beerschot'ta Dirk Kuyt'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Belçika basınında yer alan haberlere göre, deneyimli çalıştırıcının maaşı 2. Lig seviyesindeki bir takım için yüksek olsa da göreve devam edip etmeyeceği konusunda henüz net bir karar alınmış değil.

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