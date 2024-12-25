Dino Toppmöller: 'En kritik maçımız Beşiktaş'tı'

Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller, 11Freunde'ye verdiği röportajda sezonun şu ana kadarki en kritik noktasının Beşiktaş maçı olduğunu dile getirdi.
Toppmöller, "Sezonun ilk maçında, kupada Eintracht Braunschweig'a karşı oynadık. Bir önceki sezonun karışık geçen ikinci yarısı nedeniyle, iyi yaz hazırlıklarımızı ve sezona başladığımız olumlu duyguyu hemen sonuca dönüştürmek önemliydi. Maçı kaybetmiş olsaydık, etrafımızdaki atmosfer olumsuz olacaktı. İlk engeli kolaylıkla aştık." dedi.
"EN KRİTİK AN; BEŞİKTAŞ MAÇI!"
Beşiktaş maçına değinen Toppmöller, "Beşiktaş galibiyeti, üç puandan çok daha değerliydi. Bir sezon boyunca her zaman şüphelerin ortaya çıktığı ya da inancın güçlendiği anlar vardır; İstanbul'un cehenneminde kazanmak oyuncuların zihninde tüm çabalarının ve gayretlerinin karşılığını alacaklarına dair bir farkındalık yarattı." açıklamasını yaptı.
"BEŞİKTAŞ MAÇINDAN 70 SAAT SONRA MÜNİH"
Genç teknik adam, "Sadece 70 saat sonra Bayern Münih maçına çıktık. Büyük baskıya rağmen duygusal bir maçtı ve 3-3 berabere kaldık. Ekim ayı sonunda Gladbach'ı kupa maçında 3-1 mağlup ettik. Tüm bunlar bize neler yapabileceğimizi gösterdi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Toppmöller, "Sezonun ilk maçında, kupada Eintracht Braunschweig'a karşı oynadık. Bir önceki sezonun karışık geçen ikinci yarısı nedeniyle, iyi yaz hazırlıklarımızı ve sezona başladığımız olumlu duyguyu hemen sonuca dönüştürmek önemliydi. Maçı kaybetmiş olsaydık, etrafımızdaki atmosfer olumsuz olacaktı. İlk engeli kolaylıkla aştık." dedi.
"EN KRİTİK AN; BEŞİKTAŞ MAÇI!"
Beşiktaş maçına değinen Toppmöller, "Beşiktaş galibiyeti, üç puandan çok daha değerliydi. Bir sezon boyunca her zaman şüphelerin ortaya çıktığı ya da inancın güçlendiği anlar vardır; İstanbul'un cehenneminde kazanmak oyuncuların zihninde tüm çabalarının ve gayretlerinin karşılığını alacaklarına dair bir farkındalık yarattı." açıklamasını yaptı.
"BEŞİKTAŞ MAÇINDAN 70 SAAT SONRA MÜNİH"
Genç teknik adam, "Sadece 70 saat sonra Bayern Münih maçına çıktık. Büyük baskıya rağmen duygusal bir maçtı ve 3-3 berabere kaldık. Ekim ayı sonunda Gladbach'ı kupa maçında 3-1 mağlup ettik. Tüm bunlar bize neler yapabileceğimizi gösterdi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.