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Dinamo Zagreb'i durdurabilen yok! Trnava...

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin yer aldığı D Grubu'nda Dinamo Zagreb, deplasmanda seyircisiz oynanan maçta Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup edip grupta 3'te 3 yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Dinamo Zagreb'i durdurabilen yok! Trnava...
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25 Ekim 2018 21:50
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Spartak Trnava ve Dinamo Zagreb, Slovakya'da karşı karşıya geldi. Hırvat ekibi Dinamo Zagreb, geri düştüğü maçta Trnava'yı 2-1 mağlup ederek 3. maçında 3. galibiyetini aldı ve liderliğini korudu.

Dinamo Zagreb'e galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Gavranovic ve 77'de Orsic atarken Trnava'da 32. dakikada Ghorbani'nin golü puan için yeterli olmadı.

3. maçında 3. galibiyetini alan Dinamo Zagreb, 9 puana çıkarak gruptan çıkma adına büyük bir avantaj yakaladı. Trnava ise 3 puanda kaldı ve Fenerbahçe'nin gerisine düşüp 3. sırada geriledi.

8 Kasım tarihinde bu kez Dinamo Zagreb, sahasında Trnava'yı konuk edecek.

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