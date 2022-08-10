Dinamo Kiev play-off turuna yükseldi

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu rövanşında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Avusturya temsilcisi Sturm Graz karşı karşıya geldi.



Merkur-Arena'da oynanan maçı Dinamo Kiev 2-1 kazandı ve toplamda 3-1'lik skora ulaşarak adını play-offlara yazdırmayı başardı.



Maçın 11. dakikasında Hojlun'un golü Sturm Graz'ı öne geçirdi ve ilk yarı ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda gol olmazken bu skorla maç uzatmalara gitti. Dakikalar 97'yi gösterdiğinde Vivcharenko ve 112'de Tsygankov'un golleriyle skoru 2-1 lehine çevirerek play-off turuna kalmayı başardı.



Bu sonucun ardından Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri ise şöyle oluştu:



Kopenhag - Trabzonspor

Maccabi Haifa - Kızılyıldız

Dynamo Kiev - Benfica

Rangers - PSV

Karabağ - Viktoria Plzen

Bodo Glimt - Dinamo Zagreb





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ