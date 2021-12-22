Dimitris Pelkas: "Utanç verici!"

Dimitris Pelkas, 9 kişi kalan rakipleri Fatih Karagümrük karşısında 1-1 berabere kalmalarını yorumladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dimitris Pelkas: 'Utanç verici!'
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22 Aralık 2021 22:33
Fenerbahçeli Dimitris Pelkas, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Utanç duyduklarını vurgulayan Dimitris Pelkas "Çok fazla konuşmak istemiyorum. İyi değildik ve bizim için utanç verici. 9 kişi kalan rakibimizi yenemedik. Konuşmak yerine daha çok çalışmalıyız." dedi.

Ayrıca Dimitris Pelkas "Zaten iyi bir durumda değiliz. Çok çalışarak bu durumu değiştirmeliyiz. Türkiye'nin en iyi takımındayız. Bunu bilerek hareket etmeliyiz. Durumu değiştirmek için %100'den daha fazlasını yapmalıyız." ifadelerini kullandı.


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