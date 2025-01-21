Dev kulüplere öneri: Marco Asensio

Galatasaray'ın da gündemine gelen PSGli Marco Asensio, Barcelona ve Atletico Madrid'e önerildi. Detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Dev kulüplere öneri: Marco Asensio
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ocak 2025 14:42
Paris Saint Germain'in kadroda düşünmediği Marco Asensio için yeni bir gelişme yaşandı.

Fichajes'te yer alan habere göre; İspanyol oyuncu, menajerler aracılığıyla Barcelona ve Atletico Madrid'e önerildi.

GALATASARAY DA İSTİYOR

Galatasaray'ın da Paris Saint-Germain forması giyen Marco Asensio'nun şartlarını sorduduğu biliniyor.

Fransız devinden kesin olarak ayrılacak olan yıldız futbolcunun yeni durağı kısa süre içinde netleşecek.

REAL'DEN PSG'YE GİTTİ

Marco Asensio, 2023 yazında Real Madrid'den bedelsiz olarak PSG'ye imza attı.

Bu sezon teknik direktör Luis Enrique'nin gözüne giremeyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu, 15 maçta forma giydi ve 2 gol, 4 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery