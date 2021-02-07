⚽54' Mustafa Muhammed



Süper Lig'in 24. haftasındaki dev derbide Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti ve Kadıköy'de üst üste 2. galibiyetini aldı. ⚡ pic.twitter.com/aBPylaU7pD



— Sporx (@sporx) February 6, 2021

FENERBAHÇE 11'İNDE 2 DEĞİŞİKLİK

GALATASARAY 11'İNDE 2 DEĞİŞİKLİK

LUIZ GUSTAVO KADRODA YOK

Fenerbahçe, Luiz Gustavo'nun olmadığı üç derbiyi de kaybetti.



❌1-3 Galatasaray

❌0-2 Beşiktaş

❌0-1 Galatasaray pic.twitter.com/k1SwaXQ9lx



— Sporx (@sporx) February 6, 2021

MUSTAFA MUHAMMET İLK 11'DE

SOSA 12 MAÇ SONRA İLK 11'DE

YENİ TRANSFER DEANDRE YEDLIN YEDEK

MESUT ÖZİL'İN İLK DERBİ HEYECANI

SİNAN GÜMÜŞ, 1 AY SONRA KADRODA

SAĞLIK ÇALIŞANLARI TRİBÜNDE

MUSTAFA CENGİZ MAÇTA

GALATASARAY, TOPA SAHİP OLARAK BAŞLADI

GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ

25'TEN SONRA FENERBAHÇE DE ETKİLİ OLDU

İLK NET POZİSYON: SAMATTA & MUSLERA

GALATASARAY, İKİNCİ YARIYA ETKİLİ BAŞLADI

DERBİDE KİLİDİ MUSTAFA MUHAMMET AÇTI

MESUT ÖZİL VE PAPISS CISSE OYUNDA

FENERBAHÇE'NİN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

GALATASARAY'DAN KADIKÖY'DE ÜST ÜSTE 2. GALİBİYET

Daha önce Kadıköy'de 20 yıldır kazanamayan Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye en son 2016'da mağlup oldu.



20.11.2016 F.Bahçe 2-0 G.Saray

17.03.2018 F.Bahçe 0-0 G.Saray

14.04.2019 F.Bahçe 1-1 G.Saray

23.02.2020 F.Bahçe 1-3 G.Saray

06.02.2021 F.Bahçe 0-1 G.Saray pic.twitter.com/5p7reitx2t



— Sporx (@sporx) February 6, 2021

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray derbi maçta karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı ve 20 yıllık serinin ardından Kadıköy'de üst üste 2. galibiyetini elde etti.Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada Mustafa Muhammet attı.Fenerbahçe'nin 75. dakikada Ozan Tufan ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.9 maç aradan sonra yenilen Fenerbahçe, 48 puanda kaldı. Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Galatasaray ise 48 puana yükseldi ve liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.Fenerbahçe bir sonraki lig maçında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Galatasaray, bir sonraki lig maçında Kasımpaşa'yı konuk edecek.Süper Lig'in 24. haftasındaki derbide Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 2 değişikliğe gitti.Genç teknik adam, Atakaş Hatayspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Mame Thiam'ın yerine Galatasaray karşısında ileri uçta Mbwana Samatta'ya şans verdi. Bulut, Atakaş Hatayspor maçında sakatlık yaşayarak oyuna devam edemeyen Luiz Gostavo'nun yerine ise Jose Sosa'yı görevlendirdi.Erol Bulut, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kalede yine Altay Bayındır'ı oynatırken, savunma dörtlüsü Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Caner Erkin'den oluştu. Orta ikilide Ozan Tufan ile Jose Sosa'ya şans veren Bulut, bu oyuncuların önünde Mert Hakan Yandaş'ı oynattı. Hücumun kenarlarında Osayi-Samuel ile Enner Valencia'ya şans tanıyan Bulut, forvette ise Mbwana Samatta'yı sahaya sürdü. Fenerbahçe'de Harun Tekin, Mauricio Lemos, Papiss Cisse, Ferdi Kadıoğlu, Sadık Çiftpınar, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Filip Novak, Mesut Özil ve Gökhan Gönül ise yedek soyundu.Fenerbahçe, derbiye 4 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, derbide kadroya alınmadı.Süper Lig'in 24. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray'da son maça göre kadroda iki değişiklik yapıldı. Sarı-kırmızılı takımın 23. haftada Medipol Başakşehir'i 3-0 yendiği maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Peter Etebo ve Ryan Babel yedeğe çekildi.Teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde bu futbolcuların yerlerine Younes Belhanda ve Mustafa Muhammed'i görevlendirdi. Galatasaray karşılaşmaya Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Henry Onyekuru ve Mustafa Muhammed ile başladı.Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Luiz Gustavo, sakatlığı sebebiyle Galatasaray maçının kadrosunda yer almadı.Ligde son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan yıldız oyuncunun oynayıp oynamayacağı uzun süre kamuoyunu meşgul etmişti.Son ana kadar mücadeleye yetiştirilmeye çalışılan Gustavo, doktorların oynayamaz raporu üzerine kadroya dahil edilmedi.Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammed, derbi maçta ilk 11'de görev aldı. Mısır temsilcisi Zamalek'ten kiralanan 23 yaşındaki santrfor, sarı-kırmızılı forma altında ilk 11'deki ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıktı. Mustafa Muhammed geçen hafta ikinci yarıda oyuna dahil olduğu Medipol Başakşehir maçında penaltıdan bir gol kaydetti.Fenerbahçe'nin sezon başında Trabzonspor'dan renklerine bağladığı Jose Sosa, ligde 12 maç sonra 11'de şans buldu. Sezon başından beri hastalık ve sakatlıklarla mücadele eden Sosa, geçen hafta Atakaş Hatayspor ile oynanan mücadelede kadroya alınmamıştı. Söz konusu süreçte ligde 6 maçta sonradan forma giyen Sosa, ilk 11'de ise 12 maç sonra yer aldı.Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Mame Thiam, ligde 9 maç sonra yedek kaldı. Son haftalarda gösterdiği performans ve attığı gollerle dikkati çeken Thiam, sarı-lacivertlilerin ligde oynadığı son 9 mücadeleye ilk 11'de başlamıştı.Galatasaray'ın yeni transferlerinden DeAndre Yedlin ise maçta yedekler arasında yer aldı. Sarı-kırmızılı takımda Yedlin, Etebo ve Babel'in yanı sıra Okan Kocuk, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir ve Christian Luyindama yedek kulübesinde oturdu.Galatasaray'da tedavisi süren Sofiane Feghouli, karantina süreci devam eden Gedson Fernandes ile Radamel Falcao, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı ve Valentine Ozornwafor da maçın kadrosunda bulunmadı.Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli formayla ilk kez derbi heyecanı yaşadı.Transferi uzun süre konuşulan Mesut, Süper Lig'de ilk derbisine Galatasaray karşısında çıktı.Mesut'un yanı sıra Bright Osayi-Samuel ve Attila Szalai de ilk kez derbi heyecanını Galatasaray'a karşı yaşadı.Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Sinan Gümüş, yaklaşık 1 ay sonra kadroya alındı.Ligde son olarak 11 Ocak'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında forma giyen Sinan, 14 Ocak'ta ise kupada Kasımpaşa maçında oynamıştı.Yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımından ayrı kalan Sinan, Galatasaray karşısında ise forma bekledi.Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmaya sağlık çalışanları da geldi. Sarı-lacivertli kulüp, sağlık çalışanlarına moral olması adına bir süre önce Türkiye Futbol Federasyonuna böyle bir başvuru yapmıştı. Galatasaray ile oynanan derbi mücadelesinde yaklaşık 150 sağlık çalışanı localara alındı.Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de maçı statta izledi. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, derbiyi protokol tribününde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile takip etti.Mücadeleye konuk ekip Galatasaray, topa daha fazla sahip olarak başladı. İlk 25 dakikada yüzde 75 civarında topa sahip olan sarı kırmızılı ekip, oyunu Fenerbahçe yarı alanına yıksa da pozisyon bulmakta güçlük yaşadı.Fenerbahçe ise 3. dakikada kontratakla Galatasaray kalesinde etkili oldu. Caner Erkin'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Samatta, hızla ilerledi ve kalesini terk eden Muslera'yı ekarte ederek ceza alanına girdi. Ancak sol çaprazdan yaptığı vuruş istediği gibi olmayınca top kalenin üstünden farklı şekilde auta gitti.Galatasaray ise 11'de Emre Kılınç ile etkili oldu. Arda Turan'ın pasıyla topla buluşan Emre Kılınç'ın, ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan az farkla auta çıktı.Mücadelenin 18. dakikasında Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda Altay çıkarak topu aldı ancak o sırada ceza alanı içinde Serdar Aziz ile hava topu mücadelesinde Ryan Donk yerde kaldı.Hakem Cüneyt Çakır pozisyonu devam ettirirken, Ryan Donk bir süre yerden kalkamadı ve oyunun devamında da VAR odasından izleme önerisi gelmedi.İlk 25 dakikanın ardından Fenerbahçe de oyuna ağırlığını koymaya başladı ve oyuna denge geldi. Ancak, oyun arka arkaya faul düdükleriyle tempo düşmeye başladı. İki takım da duran toplarla etkili olmaya çalıştı.Fenerbahçe, 39. dakikada kullanılan kornerde Samatta ile gole yaklaştı. Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Mbwana Samatta'nın kaleye 1-2 metre uzaklıktan yaptığı kafa vuruşunu Muslera son anda topu uzaklaştırmayı başardı.Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.Maçın ikinci yarısına her iki takım da aynı 11'le çıktı. Galatasaray, ilk yarıya olduğu gibi ikinci yarıya da daha etkili başlayan traf oldu.52'de Galatasaray maçtaki en net pozisyonunu yakaladı. Belhanda, ceza sahası içinde topla buluştu ve şut feyki atarak pasını Linnes'e çıkardı. Martin Linnes'in topuk pasıyla ceza alanında topla buluşan Onyekuru'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta Altay Bayındır son anda topu uzaklaştırmayı başardı.Galatasaray, 54. dakikada derbide öne geçti.Her iki takımın arka arkaya yaptığı top kayıpları sonrası Emre Kılınç'ın pasıyla ceza yayında topla buluşan Mustafa Muhammet, Serdar Aziz'i ekarte ederek ceza alanının hemen içerisinden sağ ayak içiyle yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı Altay Bayındır'ın solundan köşede ağlarla buluşturmayı başardı.Golden sonra Galatasaray daha tedbirli bir oyunu seçerken, Fenerbahçe ise daha atak oynamaya başladı. Ancak, 1-0'dan sonra da gole ilk yaklaşan taraf Galatasaray oldu. 58. dakikada Linnes'in sağ kanattan gönderdiği ortasına hareketlenen Muhammet'in kafa vuruşunda top kalenin sağından az farkla auta çıktı.Fenerbahçe'de ise Ozan Tufan, 62. dakikada ceza sahasına uzak noktadan kaleyi yokladı. Ozan Tufan'ın sert şutunu Muslera kornere çelmeyi başardı.Maçın ilk oyuncu değişiklikleri Fenerbahçe'den geldi. 63. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın yerine Mesut Özil, Enner Valencia'nın yerine ise Papiss Cisse oyuna dahil oldu.Fenerbahçe, özellikle kenar ortalarıyla Galatasaray kalesinde gol aramaya başladı. Galatasaray ise kontrataklarla oyunu sürdürdü.75. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mesut Özil'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak yapılan VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.Galatasaray'da 78. dakikada Henry Onyekuru yerine Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan yerine ise Ryan Babel oyuna dahil oldu. Fenerbahçe'de ise aynı dakika içerisinde Mbwana Samatta yerine Sinan Gümüş oyuna dahil oldu. Galatasaray'da sakatlanan Martin Linnes yerine 82. dakikada DeAndre Yedlin oyuna girdi. 87'de Saracchi'nin yerine Emre Taşdemir, Emre Kılınç'ın yerine Etebo oyuna dahil oldu.Fenerbahçe maçın son bölümünde beraberlik golü için bastırsa da Galatasaray, Mustafa Muhammet'in tek golüyle kazanan taraf oldu.Galatasaray, 20 yıllık serinin ardından Kadıköy'de üst üste 2. galibiyetini aldı ve yenilmezlik serisini 5 yıla çıkardı.3. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Caner Erkin'in soldan attığı uzun topla taç çizgisinin yanından hareketlenen Samatta, kalesini terk eden Muslera'dan sıyrıldı. Sarı-lacivertli oyuncunun ceza sahası sol çaprazından boş kaleye gönderdiği top farklı şekilde auta gitti.11. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşunda, meşin yuvarlak dışarı çıktı.39. dakikada Sosa ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunu çekti, Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.40. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası Samatta'nın ceza sahası içinde kafa vuruşunda, Muslera'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.58. dakikada Galatasaray bir kez daha gole yaklaştı. Linnes'in sağdan ortaladığı topa Mustafa Muhammed kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.62. dakikada Ozan Tufan'ın uzaktan şutunda Muslera topu kornere çeldi.71. dakikada Osayi-Samuel orta sahadan kaptığı topla hızlıca Galatasaray ceza sahasına yöneldi. Fenerbahçeli oyuncunun sağ çaprazdan şutunda Muslera topun sahibi oldu.75. dakikada Mesut Özil'in soldan kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.88. dakikada Mesut Özil'in kullandığı serbest vuruşta top Muslera'da kaldı.90+5. dakikada hızlı gelişen Galatasaray hücumunda Babel'in ceza sahası önünden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.: Ülker: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Valencia (Dk. 63 Cisse), Mert Hakan Yandaş (Dk. 63 Mesut Özil), Osayi-Samuel, Samatta (Dk. 78 Sinan Gümüş): Muslera, Linnes (Dk. 82 Yedlin), Donk, Marcao, Sarrachi (Dk. 87 Emre Taşdemir), Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç (Dk. 87 Etebo), Arda Turan (Dk. 78 Babel), Onyekuru (Dk. 78 Kerem Aktürkoğlu), Mustafa Muhammed: Dk. 54 Mustafa Muhammed (Galatasaray): Dk. 17 Mert Hakan Yandaş, Dk. 90+9 Caner Erkin (Fenerbahçe), Dk. 28 Sarrachi, Dk. 81 Linnes (Galatasaray)