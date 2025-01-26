Derbide Eczacıbaşı, Fenerbahçe'yi yıktı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit, karar setine giden mücadelede deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Derbide Eczacıbaşı, Fenerbahçe'yi yıktı
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26 Ocak 2025 19:26
Son güncelleme 26 Ocak 2025 20:30
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Medicana,  Eczacıbaşı Dynavit'i konuk etti.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-2 kazandı. 

Eczacıbaşı Dynavit'in kazandığı maçta setler 25-16, 21-25, 25-23, 19-25 ve 11-15 şeklinde sonuçlandı.
 Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Gül

Fenerbahçe Medicana: Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva (Gizem Örge, Meliha Diken, Safronova, Arelya Karasoy)

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Boden, Rettke, Boskovic, Yaprak Erkek, Jack-Kısal (Simge Aköz, Hande Baladın, Gray, Nicoletti)

Setler: 25-16, 21-25, 25-23, 19-25, 11-15

Süre: 128 dakika (23, 27, 31, 26, 21)


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