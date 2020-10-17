Derbi maçında kazanan Fenerbahçe Opet oldu

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Gül
Fenerbahçe Opet: Mihajlovic, Dicle Babat, Vargas, Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Aylin Sarıoğlu, Cansu Çetin)
Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, İlkin Aydın, Ergül Eroğlu, Rykhliuk, Güldeniz Önal, Selin Arifoğlu (Gizem Güreşen, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak, Sude Hacımustafaoğlu, Elifsu Ericek, Sezen Keskekoğlu)
Setler: 26-24, 25-16, 25-21
Süre: 86 dakika (32, 26, 28)
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Gül
Fenerbahçe Opet: Mihajlovic, Dicle Babat, Vargas, Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Aylin Sarıoğlu, Cansu Çetin)
Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, İlkin Aydın, Ergül Eroğlu, Rykhliuk, Güldeniz Önal, Selin Arifoğlu (Gizem Güreşen, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak, Sude Hacımustafaoğlu, Elifsu Ericek, Sezen Keskekoğlu)
Setler: 26-24, 25-16, 25-21
Süre: 86 dakika (32, 26, 28)