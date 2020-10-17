Derbi maçında kazanan Fenerbahçe Opet oldu

Sultanlar Ligi'nde derbi maçta kazanan Galatasaray HDI Sigorta'yı mağlup eden Fenerbahçe Opet oldu.

Haber; AA
Derbi maçında kazanan Fenerbahçe Opet oldu
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17 Ekim 2020 22:03
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Gül

Fenerbahçe Opet: Mihajlovic, Dicle Babat, Vargas, Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Aylin Sarıoğlu, Cansu Çetin)

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, İlkin Aydın, Ergül Eroğlu, Rykhliuk, Güldeniz Önal, Selin Arifoğlu (Gizem Güreşen, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak, Sude Hacımustafaoğlu, Elifsu Ericek, Sezen Keskekoğlu)

Setler: 26-24, 25-16, 25-21

Süre: 86 dakika (32, 26, 28)



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