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Denizlispor'da Rodallega sancısı

Denizli'nin golcüsü Rodallega'nın sol dizinde esneme tespit edilirken sakatlığının ciddiyetini MR belirleyecek

Kaynak: Yeni Asır
Denizlispor'da Rodallega sancısı
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07 Ekim 2019 12:49
Süper Lig'de farklı Malatyaspor yenilgisiyle ağır yara alan Denizlispor'da, Rodallega şoku yaşanıyor.

Yeşil-siyahlı ekibe sezon başında büyük ümitlerle Trabzonspor'dan transfer edilen Kolombiyalı golcü, Malatya maçında sakatlandı. Rodallega'nın sol dizinde esneme tespit edilirken, golcü oyuncunun sakatlığının ciddiyeti bugün çekilecek MR sonucu belli olacak.

Sağlık heyeti gol silahı Rodallega için seferber olurken, milli arada Kolombiyalı oyuncunun sahalara dönmesi için yoğun bir şekilde çalışılıcak.

GOL ORUCUNU BOZDU
YEŞİL-SEYAHLI ekipte 7 maça da onbirde sahaya çıkan Rodallega ilk hafta oynanan G.Saray maçında attığı tek golün ardından suskunluğa bürünmüş, gol orucunu yine tek golle Malatya maçında açmıştı.

YARALI HOROZ
Süper Lig'e G.Saray ve Antalyaspor galibiyetleri ile başlayan Denizlispor, son 5 maçta ise 3 puan kazanamadı

Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, Malatyaspor'a 5-1'lik sonuçla yenilerek yara aldı. Lige G.Saray ve Antalya galibiyetleriyle sürpriz bir giriş yapan ancak sonunu getiremeyen Horoz, irtifa kaybetti. İlk iki haftada 6 puan alan Horoz, Avrupa hesapları yaparken galibiyete hasret kaldı.

GALİBİYETE HASRET
Ege ekibi iki haftalık çıkıştan sonra Göztepe ile deplasmanda golsüz berabere kalırken sonrasında Konya'ya 1-0'lık skorla boyun eğdi. Ardından Kayseri deplasmanından da 1-1'lik beraberlikle ayrılan Denizli, Kasımpaşa'ya tek golle yenilirken, Malatya'dan aldığı 5-1'lik yenilgi yeşil-siyahlıların ligde irtifa kaybına neden oldu.

İLDİZ'E TEPKİ
Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz'in geleceği de tartışılmaya başlandı. Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, " Hocamızla bir araya geldiğimizde bu konuyu masaya yatırıp konuşacağız, o zaman her şey netlik kazanacak" diyerek ayrılık sinyali verdi.

KALESİ DÜŞTÜ
LİGDE üst üste kurtardığı penaltılar ile adından bahsettiren Denizli'nin başarılı file bekçisi Stachowiak, Malatya'da hayal kırıklığı yarattı. İlk 6 maçta sadece 3 gol yiyen Stachowiak, Malatya'da kalesinde 5 gol birden gördü.

 

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