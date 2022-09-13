Spor Toto 1. Lig'de 5 maçta 4 yenilgi ve 1 beraberlik alarak dibe demir atan Altaş Denizlispor'un Başkanı Mehmet Uz değerlendirmelerde bulundu.



"DEVRE ARASINA KADAR 20 PUAN TOPLARIZ"



Şu ana kadarki sürecin üzücü olduğunu ifade eden Uz, "Biz kötü futbol oynamıyoruz. 5 maçta da takıma kötü diyemem. Mutlaka toparlanacağız. Devre arasına kadar en az 20 puan toplarız" diye konuştu.



DENİZLİSPOR'UN BİR SONRAKİ RAKİBİ



Yeşil-siyahlılar 6'ncı hafta karşılaşmasında 17 Eylül Cumartesi günü evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.





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