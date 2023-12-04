Denizlispor'un galibiyet hasreti bitti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 68 Aksaray Belediyespor'u deplasmanda 1-0 yenen Denizlispor galibiyet hasretine son verdi. Bu maç öncesi 6 karşılaşmasını üst üste kaybedip düşme hattına giren yeşil-siyahlılar, Aksaray'da kazanıp kötü gidişatını durdurdu.

Takımının başında ilk galibiyetini elde eden teknik direktör Özcan Bizati, çok kritik 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını söyledi. Bu galibiyetin takıma moral ve özgüven aşıladığını kaydeden Bizati, "Hem haftalardır kazanamama stresini üzerimizden attık, hem de lige yeniden tutunduk" diye konuştu.

Aksarayspor'un son haftaların çıkış yakalayan takımlarından biri olduğunu belirten Bizati, "Geçen hafta iç sahada kaybettiğimiz maçta özellikle son yarım saat çok pozisyon üretmiştik. Ancak sahadan istediğimiz sonuçla ayrılamadık. İlk geldiğimiz günden beri oyuncularımızın çalışma isteğinden memnun olduğumuzu hep ifade ettik. Aksarayspor maçına hem antrenmanlarda hem de rakibin analizi konusunda çok iyi hazırlandık. Antrenmanda çalıştıklarımızın büyük bir kısmını sahaya yansıttık. Kendi saha ve seyircisi önünde kazanmak isteyen bir takıma karşı nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynadık. Elbette eksiklerimiz var. Bunları çalışarak gidereceğiz" dedi.

Zorlu deplasmandaki galibiyetin yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inandığını ifade eden Denizlispor Teknik Direktörü Özcan Bizati, "Her takımın hedefine ulaşmak için büyük bir mücadele verdiği, hiç bir skorun sürpriz olmadığı zor bir gruptayız. Bu yüzden, bir galibiyet veya bir mağlubiyet bizi rehavet veya umutsuzluğa itmemeli. Camia olarak kenetlendiğimiz taktirde hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Önümüzde İskenderunspor maçı var. Bu maça en iyi şekilde hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.