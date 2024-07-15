Denizlispor'da takım otobüsü satışa çıktı!

Denizlispor'da takım otobüsü satışa çıktı. Taraftarların tepkisi sonrası ilan yayından kalktı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Denizlispor'da takım otobüsü satışa çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Temmuz 2024 14:47
TFF 3'üncü Lig'e düşen Denizlispor'da otobüs şoku yaşandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve kulüp yönetiminin karşı karşıya gelmesinin ardından kulüp bünyesinden alınan takım otobüsünün internet üzerinden satışa sunulması tepki çekti.

Denizlisporlu taraftarların sosyal medyadaki tepkilerinin ardından otobüsün satış ilanı internet ortamından kaldırıldı. Verilen ilanda takım otobüsüne 10 milyon 900 bin TL değer biçildi.

Yeşil-siyahlı yönetimin yeni takım otobüsü tedarik etmek için çalışmalara başladığı kaydedildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery